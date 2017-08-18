В аэропорту Харькова полицейских уличили в систематическом вымогательстве взяток у иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры 17 августа разоблачили во взятках руководство и сотрудников отделения полиции в международном аэропорту «Харьков».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

По сведениям СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сотрудники отделения полиции систематически вымогали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину. За вознаграждение полицейские не проводили установленного инструкциями углубленного досмотра вещей иностранцев и не оформляли выявленные административные правонарушения.

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Правоохранители задокументировали в течение мая-августа пять фактов получения четырьмя руководителями и сотрудниками отделения взяток на общую сумму 30 тыс. грн.

Сотрудники СБ Украины задержали двух полицейских в терминале аэропорта при получении очередной части взятки.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли почти 130 тыс. долл. и 500 тыс. грн. Задержанным сотрудникам полиции сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения еще двум фигурантам уголовного производства. Продолжаются неотложные следственные действия.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области также сообщили, что в настоящее время задержаны двое полицейских в порядке ст. 208 УПК Украины: 33-летний старший инспектор (капитан милиции) и 41-летний инспектор (капрал). Мужчины задержаны во время передачи 3,8 тыс. грн - одной из частей взятки.