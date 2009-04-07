Укрзализныця планирует приобрести 10 вагонов для инвалидов
17:47, 07 апреля 2009Транспорт/Связь
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В этом году железнодорожники планируют приобрести еще 10 специализированных вагонов для лиц с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Согласно сообщению, сегодня по железным дорогам Украины уже курсируют 19 таких вагонов: на Донецкой, Львовской, Одесской и Юго-Западной железных дорогах — по 3 вагона; на Приднепровской — 5 и на Южной — 2 вагона.
В перспективе «Укрзализныця» планирует в состав всех 60 фирменных поездов включить пассажирские вагоны, приспособленные для перевозки пассажиров с особыми потребностями.
Кроме того, «Укрзализныця» продолжает благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-инвалидов в возрасте до 16 лет.
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