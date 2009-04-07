ММТП в 2009 г. планирует получить 198,5 млн. грн. прибыли

Чистая прибыль государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт» в 2009 году составит 198,5 млн. грн., что на 24,5% больше плана 2008 года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, об этом говорится в финансовом плане порта на 2009 год, утвержденном Кабинетом министров Украины распоряжением от 18 марта 2009 года № 326-г.

В соответствии с финпланом, в 2009 году планируется получить почти 1,3 млрд. грн. доходов – на 15,5% больше показатели 2008 года. Ожидается, что расходы составят 1,06 млрд. грн.

Согласно утвержденному финансовому плану, порт уплатит в государственный бюджет свыше 205 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов составит свыше 297 млн. грн.

Кроме того, в финплане предусматриваются средства в сумме 136,6 млн. грн. на развитие предприятия.

Справка УНИАН. Мариупольский порт наиболее крупный и развитый порт Азовского моря. Он связан со 152 портами всех континентов.

Средние глубины на подходе к Мариупольскому порту составляют 12,0 м и позволяют обслуживать суда практически любой грузоподъемности, что ставит Мариупольский порт в более выгодное положение перед другими портами Азовского моря.

Порт открыт для захода судов круглый год. Порт принимает суда с осадкой до 8,0 м и длиной до 240 м. Территория порта составляет 77,7 га. Длина причальной линии порта - 3,9 километра. Площадь крытых складов - 11,8 тыс. кубометров. Открытая складская площадь - 240,9 тыс. кубометров.