«Южный» в 2009 г. рассчитывает увеличить чистую прибыль в 2,3 раза

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Киев. 7 апреля. УНИАН. Согласно финансовому плану на 2009 г. ГП «Морской торговый порт «Южный», чистая прибыль предприятия составит 238,8 млн. грн., что в 2,3 раз больше плана 2008 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 марта 2009 года № 327-р, которым утвержден финплан порта.

В соответствии с документом, в 2009 году планируется получить 1,5 млрд. грн. доходов – на 2% больше, по сравнению с показателем 2008 года. Ожидается, что расходы составят почти 1,3 млрд. грн.

Порт «Южный» оплатит в Государственный бюджет почти 149 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов составит свыше 253 млн. грн. Кроме того, в финплане предусматриваются средства на развитие предприятия в размере почти 226 млн. грн.