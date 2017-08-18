На дорожные работы в этом году направили почти 10 миллиардов - Новак
Глава "Укравтодора" сообщил, что на сегодняшний проведен день ремонт на 600 километров автодорог Украины.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по состоянию на сегодняшний день направило 9,9 миллиарда гривень на дорожные работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в пятницу.
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"Работы осуществляются за счет финансирования из разных источников. На сегодняшний день на дорожные работы уже направлено 5,3 миллиарда гривень из госбюджета, 1,4 миллиарда гривень из кредитных средств, а также 3,2 миллиарда гривень за счет таможенных средств", - сказал он.
По словам Новака, на сегодняшний проведен день ремонт на 600 километров автодорог Украины.
"В прошлом году работы по ремонту дорог только начинались. На сегодняшний день мы осуществили текущий и средний ремонт на 600 км автодорог по всей Украине", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.
По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.
По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.