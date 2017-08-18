В Украине продолжает дорожать автогаз

Средняя оптовая цена газа в Украине увеличилась до 23 464 гривень/тонна. На заправках это почти 14 гривень/литр, сообщает Газета.иа.

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"По данным консалтинговой компании UPECO, в Закарпатской, Херсонской и Черновицкой областях цена газа приблизилась к отметке в 24 тысячи гривен/тонна (23 900 - 23 975 гривни/тонна). А на Одесщине оптовые партии автогаза 17 августа продавали по 24 092 гривень/тонна. Таким образом, установлен новый абсолютный ценовой рекорд за всю историю", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд оптовой цены автогаз установил днем ранее: 237 тонн LPG Полтавской газонефтяной компании 16 августа продали за 23 600 гривень/тонна.

Стремительный рост оптовых цен сказалось на ценниках заправок. Только в ночь на 18 августа средняя цена сниженного газа по данным UPECO выросла на 40 копеек до 12,39 гривни/литр. А некоторые сетевые операторы увеличили стоимость сразу на 1,5 гривни (сеть АЗС Marshal).

Рекордные цены оптовых поставок автогаза отразятся на рознице за неделю. При стоимости 24,1 тысячи гривень/тонна, минимальная цена на заправках составит 14,6-14,8 гривни/литр. Эксперты говорят, что дефицит автогаза в стране продолжит давить на цены. А вчерашние рекорды могут быть побиты еще не один раз. Ожидают, что в ближайшие дни стоимость LPG в опте может достичь отметки в 25 тысяч гривень/тонна. На АЗС это выльется в цену 15,15-15,20 гривни/литр.