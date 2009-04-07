Президент положительно оценил проект Дунай - Черное море

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с ходом завершения строительства защитной дамбы в рамках первой очереди проекта глубоководного судоходного канала «Дунай - Черное море» на устье Быстрое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент положительно оценил этот проект как один из наиболее стратегических, поскольку он подсоединяет Украину к европейским и евроазиатским транспортным коридорам и утверждает геополитическое и геоэкономическое присутствие Украины в этом регионе.

«Это является одной из финальных точек организации хозяйственного освоения целой инфраструктуры, которая находится в русле», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что за последние 4 месяца через судоходный канал Дунай - Черное море впервые за десятки лет прошло больше кораблей по украинской территории, чем по руслу румынской стороны.

Президент убежден, что это наилучший, оптимальный вариант унификации с Седьмым международным транспортным коридором. «Реализуя этот проект, Украина инфраструктурно присоединилась к трансконтинентальным европейским и евроазиатским транспортным коридорам», - констатировал глава государства. Он убежден, что этот проект уже сегодня является исключительно конкурентным.

«Хозяйственная эксплуатация этого коридора судоходства является вопросом стратегическим, рассчитанным на многие годы», - сказал он.

Президент также отметил экономическое влияние, которое окажет эксплуатация канала на экономику этого региона Украины.

Он поблагодарил всех, кто причастен к реализации проекта, - министрам транспорта и связи Украины, охраны окружающей природной среды Украины, а также работникам предприятий, которые были привлечены к строительству.

Президент вручил работникам предприятий, привлеченных к строительству, государственные награды за значительный личный вклад в развитие международных транспортных коридоров Украины, обеспечение развития глубоководного судоходного канала «Дунай - Черное море», многолетний добросовестный труд.

Вместе с Президентом с ходом завершения строительства защитной дамбы ознакомились министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ, министр охраны окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК, председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН, представители местной власти.