ВБ выделил Украине 400 млн долл на транспортный проект

Всемирный банк предоставил Украине заем на 400 млн долл для модернизации 120-километрового участка автомагистрали Киев-Харьков-Довжанский и повышения безопасности движения.

В сообщении для печати, распространенном пресс-службой ВБ, указывается, что это первый транспортный проект Всемирного банка в Украине, но значение его выходит за отраслевые рамки. Крупный заем является "составной частью ответа Всемирного банка на социально-экономический кризис, поразивший Украину". Проект "закладывает основы для будущего роста и повышения конкурентоспособности, создает рабочие места и обеспечивает финансовое стимулирование, направленное на смягчение последствий экономического спада", - указывается в пресс-релизе.

Проект также будет способствовать "интеграции транспортных сетей Украины и ЕС" и развивать "транзитный потенциал" страны.

Ответственность за реализацию этих планов возложена на "Укравтодор".

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о предоставлении кредита в размере 400 млн. долл. на реконструкцию дороги Киев-Харьков-Довжанский и повышение уровня безопасности дорог.

На реконструкцию дороги планируется выделить 300 млн. долл., на повышение безопасности движения на дорогах – 100 млн. долл.

Кредит предварительно рассчитан на 17 лет.