GM сэкономил два колеса

Американский автоконцерн General Motors и производитель самодвижующихся скутеров Segway будут выпускать новое транспортное средство для городских жителей, говорится в сообщении GM. Проект получил название P.U.M.A. (Personal Urban Mobility and Accessibility) и представляет собой двухместный электромобиль, пишут Ведомости.

Новая модель позволяет развить скорость до 56 км/ч, на одной зарядке литий-ионных батарей можно проехать 56 км. Машины будут оснащены системами, которые помогут избежать пробок и столкновений между машинами. Основные преимущества P.U.M.A.: экологичность (отсутствие выхлопных газов), цена (точная стоимость не называется, но машина будет в 3-4 раза дешевле обычного автомобиля, уверяет GM) и широкие коммуникационные возможности (владельцы электромобилей могут объединяться в своеобразную дорожную сеть). Стоимость полной зарядки электромобиля — примерно 35 центов. GM планирует начать производство P.U.M.A. в 2012 г.

GM уже заявила, что не будет тратиться на раскрутку новой модели на автосалонах и пока ограничится сегодняшним показом новой модели на улицах Манхэтенна в Нью-Йорке.