С 1 августа нелегальные мобильники будут отключать

С 1 августа мобильные телефоны, не зарегистрированные в обобщенной базе «Украинского государственного центра радиочастот», должны операторами мобильной связи отключаться от предоставления услуг.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 12.03.2009 г. №1398 (зарегистрировано в Минюсте 02.04.2009 г. под №297/16313) «Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживание и эксплуатации», которым располагает УНИАН.

Как отмечается в решении НКРС, «с целью защиты» украинских сетей сотовой радиосвязи разных стандартов от неразрешенных к применению в Украине радиотелефонов мобильной связи (терминалов), лицензиат (оператор) «должен осуществлять подключение к сети и предоставлять услуги лишь по таким терминалам, международные коды идентификации (IMEI) которых есть в обобщенной базе данных кодов IMEI, которую ведет УГЦР».

Между тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР), массового отключения мобильных телефонов, ввезенных в Украину до сентября 2009 года, не будет.

«Владельцы мобильных телефонов, которые будут действовать в сетях операторов до 01.09.2009 года, могут не волноваться по вопросам их обслуживания мобильными операторами», - отмечается в сообщении.

«Сообщаем, что, согласно действующему законодательству, все мобильные телефоны, которые подключены к сети мобильных операторов и действуют в их сетях в настоящее время и до 1 сентября 2009 года включительно, независимо от срока подключения автоматически считаются законными», - говорится в сообщении пресс-службы УГЦР.

Справка УНИАН. С 28 марта вступили в силу новые Положение о ввозе из-за границы мобильных телефонов и Порядок их реализации: решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств» и решение НКРС №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств». Согласно этим решениям, при законном ввозе и реализации мобильных телефонов, после вступления в силу этих решений НКРС, коды IMEI должны быть зарегистрированы в базе данных УГЦР. Кроме того, такую информацию должны представить об IMEI телефонов, работающих в сети, операторы мобильной связи (зарегистрированные в сетях до 1 сентября телефоны считаются, по данным УГЦР, законными).