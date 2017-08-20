В Киеве завтра ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела

С 21 августа 2017 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела вводятся ограничения движения транспорта в направлении просп. Отрадного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

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Отмечается, что движение автотранспорта будет осуществляться по проезжей части путепровода в направлении станции метро «Берестейская» в двустороннем режиме.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ», - говорится в сообщении.