В Киеве завтра ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела
20:27, 20 августа 2017Транспорт/Связь
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Движение автотранспорта будет осуществляться по проезжей части путепровода в направлении станции метро «Берестейская» в двустороннем режиме.
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам / фото stroyobzor.ua
С 21 августа 2017 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту путепровода на пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела вводятся ограничения движения транспорта в направлении просп. Отрадного.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».
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Отмечается, что движение автотранспорта будет осуществляться по проезжей части путепровода в направлении станции метро «Берестейская» в двустороннем режиме.
«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ», - говорится в сообщении.
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