В Киеве с завтрашнего дня перекроют центральные улицы (список)

В связи с изменениями в графике проведения репетиций и выдвижения вооружения и военной техники с завтрашнего дня в Киеве перекроют движение по центральным улицам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В мэрии напомнили, что в связи с празднованием Дня Государственного флага и 26-й годовщины независимости Украины в период с 16 по 28 августа в столице действуют временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий.

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Так, с 6:00 22 августа и до завершения мероприятий будет перекрыто движение по ряду улиц:

• ул. Крещатик от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого;

• Европейская площадь;

• ул. Михаила Грушевского от Европейской площади до ул. Шелковичной;

• Петровская аллея, Парковая дорога;

• Владимирский спуск от Европейской площади до Почтовой площади;

• ул. Трехсвятительская от ул. Костельной до Европейской площади;

• ул. Михайловская;

• ул. Костельная;

• Майдан Незалежности;

• ул. Бориса Гринченко;

• аллея Героев Небесной сотни;

• ул. Архитектора Городецкого;

• ул. Заньковецкой;

• площадь Ивана Франко;

• ул. Ольгинская;

• ул. Институтская от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;

• ул. Прорезная от ул. Пушкинской до ул. Крещатик.

С 07:00 до 12:00 22 августа на время проведения открытия демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии движение будет перекрыто на ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Парковой аллее, Владимирском спуске (на участке от Почтовой площади до Европейской площади), ул. Трехсвятительской (на участке от ул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (на участке от ул. Костельной до Европейской площади).

На время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке с 21:00 22 августа до 2:00 23 августа будет перекрыто движение на ул. Крещатик (на участке от Бессарабской до Европейской площади).

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С 21:00 22 августа до 4:00 23 августа будет перекрыто движение по маршруту Парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Чорновила – пер. Глыбочицкий - ул. Глыбочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Боричев Ток - Владимирский спуск - Европейская площадь - ул. Крещатик.

Также с 24:00 22 августа до 5:00 23 августа перекроют движение по следующему маршруту: Парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Чорновила - по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - по встречной полосе проспекта Победы до площади Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик.

В пресс-службе также напомнили, что с 21:00 21 августа до 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничено в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники ВСУ, ГПСУ и НГУ.