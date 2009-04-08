Сомалийские пираты захватили очередной корабль. На этот раз в их руках оказалось грузовое судно с американским экипажем.

Как заявил агентству AP на условиях анонимности сотрудник американского посольства в Кении, всего на борту судна Maersk Alabama находился 21 гражданин США. При этом он не уточнил, какой именно груз перевозил корабль общим водоизмещением 17 тысяч тонн.

Официально посольство США в Найроби отказывается подтверждать факт захвата судна. Нет комментариев и у владельцев судна.

Между тем, в Восточно-африканской организации помощи мореходам уже располагают информацией, что Maersk Alabama подвергся нападению в 640 километрах от столицы Сомали Могадишо.

За последнюю неделю это уже шестое судно, захваченное сомалийскими пиратами, однако впервые нападению подвергся корабль с американским экипажем.

Действительно, пираты изменили тактику и нападают на грузовые суда все дальше от побережья Сомали. В результате международные силы безопасности не успевают прийти на помощь и предотвратить захват.