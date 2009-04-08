"Укрзализныця" уже отремонтировала свыше 200 км ж/д полотна

«Укрзализныця» проводит работы по ремонту и модернизации железнодорожного полотна и инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, на протяжении 1 квартала всеми видами ремонта обновлено 206,8 км.

В частности, модернизированы 23,5 км, что составляет 129% плана; на 97 км проведены капитально-обновительные работы (126%); 35 км оздоровлены средним ремонтом (176%), произведен комплексно-оздоровительный 50,9 км (127%). Железнодорожники также заменили 53 комплекта стрелочных переводов (106% плана).

Ремонтно-путевые работы выполнены на основных направлениях движения пассажирских поездов: на участке Зерновое—Киев—Жмеринка (Юго-Западная железная дорога); Хмельницкий—Тернополь—Львов (Львовская железная дорога); Долинская—Николаев (Одесская железная дорога).

Справка УНИАН. Перед «Укрзализныцей» на 2009 год поставлена задача - обновить 570 км главного полотна и заменить 250 комплектов стрелочных переводов.