«Укрзализныця» презентовала контрейлерные перевозки

«Укрзализныця» презентовала автоперевозчикам контрейлерные перевозки на примере работы поезда комбинированного типа «Ярослав», который следует по маршруту Киев—Славкув (Польша). Презентация состоялась в рамках совещания Ассоциации международных автоперевозчиков Киевского региона 7 апреля в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в ходе презентации контрейлерных перевозок начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Виктор КУШНИРЧУК отметил, что нынешние проблемы железнодорожного и автомобильного транспорта идентичны, поэтому необходимо объединить усилия для движения вперед. «Сегодня мы говорим не о конкуренции разных видов транспорта, а о взаимодействии, что позволит нам увеличить объемы грузов и расширить географию перевозок. Уже сегодня есть предложения от Польши, Румынии, Казахстана, Германии относительно осуществления подобных перевозок», — отметил он.

Как отмечается в сообщении, стоимость перевозки автомобиля контрейлерным поездом составляет 6 грн. за один км.

В.КУШНИРЧУК отметил, что «Укрзализныця» уже работает над внедрением еще одного перспективного и современного вида перевозок — перевозка съемных кузовов.

Справка УНИАН. 28 марта 2009 года «Укрзализныця» возобновила контрейлерные перевозки — в демонстрационный рейс отправился поезд комбинированного типа «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув (Польша).

Контрейлерные перевозки железнодорожным транспортом ускоряют доставку, обеспечивают сохранность грузов, удобство и комфорт для водителей и сопровождающих лиц, способствуют сохранению окружающей среды, уменьшению нагрузки на автодороги, экономии топлива и времени на пересечение границ.