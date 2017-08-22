В Мининфраструктуры хотят облегчить пересечение западной границы Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хочет добиться того, чтобы граждане Украины и граждане ЕС имели возможность удобно и быстро пересекать границу. Об этом он заявил во время совещания по совершенствованию функционирования пунктов пропуска на западном участке государственной границы.

«Нам надо расширять пропускную способность пунктов пропуска: количество полос, количество сотрудников. Нам надо обращаться к опыту польских коллег и стран ЕС, начинать с небольших пунктов пропуска, налаживать работу, потом распространять алгоритмы на большие пункты пропуска», - отметил Владимир Омелян.

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Во время совещания обсудили вопрос ремонта подъездных автомобильных дорог к пунктам пропуска на украинско-польской (в первую очередь с совместным погранично-таможенным контролем - Устилуг, Червоноград, Грушев, Смильница), украинско-венгерской, украинско-румынской и украинско-словацкой государственной границе, целесообразность увеличения существующих автомобильных пунктов пропуска, реализации договоров между Правительством Украины и правительствами Республики Польша и Венгрии о предоставлении кредитов на условиях связанной помощи, разграничения движения легкового и грузового транспорта.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость дальнейшей работы над развитием железнодорожного пассажирского сообщения с городами Республики Польша и других стран, налаживанием новых путей скоростных железнодорожных сообщений, а также обратился с просьбой ускорить время прохождения границы автобусами, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.