Аудитория Интернета Украины выросла до 7 млн. пользователей

Аудитория Интернета Украины в феврале 2009 выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и составила 7,09 миллиона пользователей (реальных пользователей).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании МЕТА со ссылкой на аналитическую записку Украинской ассоциации интернет-рекламы (УАИР).

«Украинская ассоциация интернет-рекламы опубликовала аналитическую записку, которая базируется на результатах gemiusAudience – признанного УАИР стандарта измерения интернет-аудитории (gemiusAudience регулярно проводится с 2005 года, отчеты предоставляются ежемесячно – УНИАН)», – отмечается в сообщении.

В настоящее время в результатах измерения представлены 179 украинских сайтов, среди которых крупнейшие ресурсы Уанета, такие как Meta.ua, Bigmir.net, Korrespondent.net, Marketgid.com, I.ua, Liga.net, Pravda.com.ua, Online.ua, сайты группы Обоз, Unian.net и др. Охват исследования составил 71,5% украинских пользователей Интернета, социально-демографический отчет составлен на основании 33 684 анкет.

Согласно результатам исследования, несмотря на рост числа пользователей Интернета по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, «аудитория Интернета Украины в феврале 2009 года фактически не изменилась в течение зимы».

В ходе исследования выяснилось, что мужчины по-прежнему составляют большую часть аудитории (54%) и пользуются Интернетом активнее женщин (60% всех просмотров страниц). В Интернете преобладает молодая аудитория – две трети пользователей украинского Интернета – люди до 35 лет. Однако самые юные пользователи (16-24 года) наименее активны в режиме онлайн, тогда как на возрастную группу 25-44 лет приходится основная доля просмотров страниц в сети, и её активность растет.

Также исследование показало, что более трети украинских интернет-пользователей (38%) совершали покупки онлайн. Из них 12% – частые покупатели (5% – несколько раз в месяц, 7% – примерно 1 раз в месяц), 15% – приобретают товары несколько раз в год, 11% –пользуются услугами онлайн-магазинов раз в год или реже. Среди киевской аудитории онлайн-покупки совершали 61% пользователей Интернета, в Киевской области – 47%. В других регионах доля покупателей составляет 20-27% от общей аудитории региона.