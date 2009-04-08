ДЖД отремонтировала 174 пассажирских вагона

Донецкая железная дорога (ДЖД) в первом квартале 2009 года в условиях депо оздоровила 174 пассажирских вагонов, в том числе провела деповский ремонт 160 единиц, капитальный — 14. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ДЖД.

Также в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 1819 грузовых вагонов парка «Укрзализныци», в том числе 343 крытых вагонов, 1236 полувагонов, 155 цистерн, 44 универсальных платформы и др. Кроме того, отремонтировано 709 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано грузовых вагонов на 104 единицы больше, чем было запланировано.

Кроме того, за три месяца этого года текущим деповским ремонтом оздоровлено 3 маневровых тепловоза, 6 грузовых тепловозов, 7 электровозов.

В условиях заводов капитально отремонтировано 2 электровоза и 1 маневровый тепловоз.

Ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецка, Мариуполя и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красного Лимана (электровозы), Волновахи (маневровые тепловозы), Славянска и Красноармейска (грузовые тепловозы).

На сегодня Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении мощную ремонтную базу по ремонту грузовых вагонов из 13 депо, из них 8 имеют возможность производить деповский и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.