ДЖД предотвратила разворовываний на 73 тыс. грн.

За январь-март 2009 года работники военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) предотвратили 111 случаев разворовывания грузов и материальных ценностей на сумму 73,3 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, задержан и передан в правоохранительные органы 131 расхититель.

Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся в открытом подвижном составе, в первую очередь изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

С целью предупреждения разворовываний работники военизированной охраны сопроводили свыше 8 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами, что составляет 92% от общего количества грузовых поездов.

Также проводится работа по профилактике таких правонарушений на железной дороге, как проезд в грузовых поездах и хождение в неустановленных местах по железнодорожным путям. В частности, за указанный период к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,5 тыс. грн. привлечено 288 человек.

При этом железнодорожники отмечают, что действующая система административных наказаний и размеры штрафов за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, штрафов за мелкие кражи, в частности, имущества и материальных ценностей предприятия, не дает желаемого эффекта. К примеру, минимальный размер штрафа за мелкую кражу составляет 51 грн. При этом мелкой считается кража на сумму не более 800 грн.