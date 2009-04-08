Кувейт рассматривает поставки нефти через "Южный"

Кувейт рассматривает возможность поставок нефти через порт "Южный" (Одесская обл.) на Херсонский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, об этом сегодня шла речь на встрече главы Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА с шейхом Насером Бадером АЛЬ-МУТАЙРИ, вице-президентом компании "Gulf Tanker Company-Kuwait (K.G.C.C.)".

Обсуждалась также возможность строительства нефтепровода из "Южного" в Херсон.

Также шейх заинтересован в сотрудничестве с ОАО «Херсонский судостроительный завод» и с заводом «Паллада», выпускающим бетонные плавучие доки.

Кроме того, Б. СИЛЕНКОВ заявил, что Херсонская область может обеспечить прямую поставку в Кувейт 1 млн. тонн зерна.

Справка УНИАН. Херсонский нефтеперерабатывающий завод был основан в 1938 году. В 2005 году завод был остановлен для модернизации. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых продуктов составлял порядка 45%.

ХНПЗ намерен в апреле этого года возобновить производство нефтепродуктов.