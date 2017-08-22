Мининфраструктуры готовится передать в концессию три морпорта Украины

Проектный офис в Министерстве инфраструктуры готовит пилотный проект по передаче в концессию трех морских портов Украины. Об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена вопросам эффективного управления государственными предприятиями, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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"В Министерстве инфраструктуры есть проектный офис "Спильно", который разрабатывает проекты концессии для трех портов… По этим трем портам план "А" - это концессия", - сказал он, добавив, что форма концессии несет гораздо меньше рисков по сравнению с приватизацией, поскольку государство оставляет в своей собственности важное имущество порта.

"Риски и угрозы значительно меньшие при сохранении государственной собственности на те же причальные стенки, то есть объекты, которые имеют уникальные характеристики и являются ограниченным ресурсом", - добавил Нефедов.

В пресс-службе Мининфраструктуры УНИАН сообщили, что на сегодня разрабатываются проекты передачи в концессию стивидорной компании "Ольвия", Херсонского торгового порта и паромной переправы в порту Черноморска.

"Все проекты находятся на этапе завершения разработки технико-экономического обоснования", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, еще в начале 2014 года Мининфраструктуры сообщило о намерении сдать в концессию морской порт "Южный", однако этот процесс затормозился из-за несовершенного украинского концессионного законодательства. В ноябре 2017 года глава ведомства Владимир Омелян заявил, что передача "Южного" в концессию завершится не ранее 2019 года.

В апреле 2016 года министерство сообщило о планах реализовать проект по передаче портовых активов в концессию на базе Специализированного морского порта "Октябрьск". По мнению руководства ведомства, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо на приватизацию.