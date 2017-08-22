Порошенко открыл капитально отремонтированный мост через реку Северский Донец

Президент Петр Порошенко открыл капитально отремонтированный стратегический мост в городе Изюм Харьковской области.

Читайте также Порошенко обещает в 2018 году выделить на строительство дорог 30 миллиардовКак передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия путепровода через реку Северский Донец также приняли участие председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр финансов Александр Данилюк.

Порошенко подчеркнул, что до капитального ремонта через мост мог проезжать транспорт весом до 11 тонн, теперь - до 30 тонн. Президент добавил, что уже в августе этого года, а не зимой, как предполагалось ранее, продолжится ремонт трассы М-03 «Киев - Харьков - Довжанский» в направлении города Славянск Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн. При этом 15 млрд грн должны быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд грн - от репрофайлинго ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа глава правительства Владимир Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается по меньшей мере в 60 млрд грн.