Куда "Борисполь" закопает 14 миллиардов

На прошлой неделе руководители аэропорта «Борисполь» заявили, что в ближайшие пять лет в воздушных воротах Украины необходимо реализовать семь крупнейших инфраструктурных проектов. Начиная от ремонта багажной зоны, заканчивая строительством новой (второй по счету) взлетной полосы, на которую собираются выделить минимум 8 млрд грн. Всего же на обновления главных воздушных ворот необходимо… 14 миллиардов! Часть средств «Борисполь» планирует привлечь за счет собственных доходов предприятия, а часть – взять кредит. Такой инвестиционный план вызвал ажиотаж в социальных сетях ввиду своего внушительного размера – в связи с чем менеджмент аэропорта решил разъяснить журналистам, куда именно пойдут деньги.

Багаж разделят

Чтобы увеличивать пропускную способность аэропорта «Борисполь», менеджмент в первую очередь планирует улучшить зону выдачи багажа. Ведь в настоящее время пассажиры внутренних и международных рейсов получают багаж в одном месте. Теперь все это планируют разделить. В итоге новая зона позволит заодно и увеличить пропускную способность международных рейсов. По словам главного механика аэропорта Александра Нестеренко, новая зона выдачи багажа внутренних рейсов в терминале "D" будет введена в эксплуатацию в мае следующего года.

"Растущие объемы пассажиров и багажа заставляют нас расширять наши мощности. Поэтому сейчас строится отдельно здание в составе терминала «D», где будет размещена зона приёма и выдачи багажа. Работы планируем завершить в мае следующего года. Но я думаю, мы успеем раньше", - рассказал Нестеренко.

Строительство осуществляет компания "Украинский производственно-строительный альянс "Центр", договор с которой подписан на сумму 28,1 млн грн.

Терминал «Д». Расширение процессора

В планах "Борисполя" расширить и центральную часть пассажирского терминала «D» (процессор). Осуществить этот проект намерены за счет автостоянки, которая находится рядом с нынешним пассажирским терминалом. Таким образом, общая площадь нового здания составит около 25 тыс. квадратных метров. Планируемый процессор, как и нынешний, будет состоять с трех уровней. Первый уровень – зона получения багажа, коммерческие зоны, офисные помещения. Второй уровень – также офисные, бытовые и помещения для персонала. Третий уровень – это регистрация, пункты контроля на авиационную безопасность и пункты паспортного контроля. Как утверждают в аэропорте, расширение повысит пропускную способность аэропорта до 10 тысяч пассажиров в час при нынешних 6 тысячах.

Строительство же планируют начать со следующего года, а генподрядчик по этому проекту будет определен на конкурсе после утверждения проекта.

"Сегодня продолжается отбор подрядной организации, которая будет осуществлять проектирование. Планируем начать строительные работы в конце второго - начале третьего квартала 2018 года. Стоимость строительства будет определена проектной документацией, но ориентировочно это 2 миллиарда гривен», - рассказал заместитель директора по операционной деятельности Николай Корнияка.

Bus gate: к 5 добавится еще 3

Следующим проектом в аэропорту «Борисполь» является создание дополнительных выходов на посадку, так называемых bus gate (выход на посадку в автобус, ведущий к стоянке воздушного судна – УНИАН). На данный момент в терминале «D» существует 5 bus gate, а в аэропорте утверждают, что строительство еще трех выходов даст возможность обслуживать в терминале «D» дополнительно 6 рейсов или 780 пассажиров в час.

Генеральным проектировщиком этого проекта выступила компания "Альтис-Констракшн", взяв за свои услуги 419 тыс. грн, а генподрядчика пока выбирают на конкурсе. Однако, ориентировочная стоимость проекта уже известна – 47,3 млн грн.

"Одной из составляющей пропускной способности аэропорта «Борисполь» являются выходы на посадку. В конце этого месяца запланировано начало строительных работ, завершить реализацию проекта мы планируем в течение 6 месяцев. Стоимость проекта составит 47,3 миллионов гривен", - рассказал Николай Корнияка.

Пересесть смогут все

Помимо этого, в ходе реконструкции терминала «D» аэропорта планируется расширить зону обслуживания трансферных пассажиров. За эту работу взялась компания "Альтис-Констракшн", договор с которой подписан 27 июня 2017 года на сумму 119,95 млн грн, а строительство должно занять 14 месяцев.

Заместитель директора по авиационной безопасности аэропорта Николай Хливный объяснил, что нынешняя пропускная способность аэропорта в обслуживании транзитных пассажиров является недостаточной, так как прирост транзитных пассажиров растет из года в год.

«Новая зона являет собой надстройку между 5-м и 6-м гейтами на уровне 2 и 3 этажей. Пропускная способность новой зоны будет составлять 1500 пассажиров в час», - рассказал Хливный.

Ближе к небу

Еще одним проектом станет продление пассажирской галереи терминала «D» на 375 метров и расширение перрона перед ней. Это позволит ввести 8 дополнительных выходов на посадку через стационарные авиамосты («рукава») и создаст дополнительные коммерческие площади (для размещения точек общепита и магазинов duty free).

По словам заместителя генерального директора аэропорта Евгений Дыхне, расширение пассажирской галереи увеличит пропускную способность существующего терминала: «Мы рассчитываем на увеличение именно почасовой пропускной способности. В пиковые нагрузки мы сможем обслужить вместо 3 тысяч пассажиров, на которые спроектирован сегодня существующий терминал «D», 3700 пиковых пассажиров именно благодаря тому, что достроим перрон и галерею», - отметил он.

Кроме этого, строительство перрона (часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения самолетов для посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа) возле терминала «D» дает возможность более оперативно обслуживать авиакомпании, так как 11 гейтов и 40 мест для стоянок не позволяют в час пик всем авиакомпаниям свои воздушные суда поставить на перроне «D». В связи с этим такие компании обслуживаются на дальних частях аэродрома.

В аэропорту «Борисполь» планируют реализовать этот проект за три года, а ориентировочная стоимость составляет 3,5 млрд грн. Однако, генерального подрядчика выберут после утверждения проекта. К слову, проектировщиком выступила компания "Аэробуд", получив за услуги 2700000 гривен.

Чтоб пилот хорошо взлетел и крайне удачно сел

Однако наиболее грандиозным проектом «Борисполя», пожалуй, станет реконструкция введенной еще в далеком 1971 году летной зоны №2, которая, помимо просадочно-взлетной полосы, включает еще и комплекс рулёжных дорожек, мест стоянок и перронов.

Необходимость строительства летной зоны в аэропорте объясняют растущим пассажиропотоком. Ведь обслуживать больше 25 млн пассажиров в год возможно только с двумя взлетно-посадочными полосами, а на данный момент принимать современные воздушные судна в «Борисполе» может только одна. В аэропорту считают, что новая летная зона может быть готова до 2023 года.

Заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне рассказал, что аэропорт запланировал ее реконструкцию с помощью кредитных средств.

"Не имея точных расчетов, мы не можем назвать сумму стоимости строительства взлетно-посадочной полосы, но мы ориентируемся на 8 миллиардов гривен. Наверняка нам придется взять кредит, так как за свои средства мы не сможем построить объект за 2 строительных сезона», - сказал он.

Долгожданная парковка

В планах руководства «Борисполя» завершить эпопею с паркингом, находящимся в центре аэропорта. Собственно, паркинг планировали открыть еще в 2014 году, но, из-за невыполнения подрядчиком строительных работ, проект до сих пор не завершен. Теперь на завершение строительства объекта намерены потратить еще 440 млн грн. Точку к концу 2018 года должен поставить новый подрядчик – компания "НАН". "Паркинг будет разбит на несколько очередей. Первая очередь - это центральный блок и южная часть, которая, по нашим планам, должна быть запущена не позднее начала весенне-летнего навигационного периода, то есть к следующему лету, а это – две трети от общего объёма строительства. Второй этап будет окончен до конца 2018 года", - рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

Также в аэропорту подчеркнули, что, согласно предыдущему проекту, полная мощность паркинга составляет более 2000 паркомест, что является экономически нецелесообразным для аэропорта. В связи с этим ведутся дискуссии о том, чтобы на второй очереди паркинга разместить автовокзал, офисные и торговые площади. При этом в аэропорту поспешили заверить, что разместить автомобиль в новом паркинге не будет стоить слишком дорого для украинца. Стоимость паркоместа составит 30 гривен в час (по плану).

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Суммируя стоимость указанных проектов, международный аэропорт «Борисполь» в течении 5 лет потратит более 14 миллиардов гривен. По словам заместителя генерального директора аэропорта Евгений Дыхне, реализация инфраструктурных проектов – это необходимость. Ведь когда аэропорт перешагнёт пассажиропоток в 13-14 миллионов человек, он ощутит острую необходимость как в новых выходах на посадку, так и в дополнительных стойках регистрации, каналах проверки авиационной безопасности и сортировки багажа.

В целом, нынешняя стратегия развития аэропорта расписана вокруг терминала «D», и в нее никак не вписываются уже существующие, но, преимущественно, простаивающие терминалы «F» и «В». Скорее всего, они будут простаивать и дальше, оставляя открытым вопрос о том, зачем было строить тот же «F» и кто ответит за выброшенные на его возведение бюджетные средства.

Нам же остается надеяться, что нынешнее руководство «Борисполя», реализовывая свои амбициозные планы, потратит деньги с умом.

Александр Куницкий