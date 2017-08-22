Ford Motor создаст СП для выпуска электрокаров в Китае

16:47, 22 августа 2017
Транспорт/Связь
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Новое совместное предприятие будет производить электромобили под местным брендом для китайских потребителей.

Иллюстрация REUTERS

Американский автоконцерн Ford Motor подписал протокол о намерениях с Zotye Auto в Китае для изучения возможности создания СП по производству полностью электрического автомобиля, сообщает Росбалт.

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"Новое паритетное СП будет производить полностью электрические автомобили под местным брендом для китайских потребителей", - говорится в сообщении.

Совместное предприятие будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием полностью электрических легковых автомобилей.

Ford ожидает роста китайского рынка электромобилей на 6 миллионов единиц в год к 2025 году, из них примерно 4 миллиона автомобилей будут полностью электрическими.

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