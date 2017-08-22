Автогаз может подорожать до 17 гривен - трейдеры

22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривень за тонну, в результате чего розничные цены вырастут еще на пару гривень, сообщает Украинская правда.

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За период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек/литр - до 15,4-15,5 гривни/литр.

На столичных АЗС KLO и WOG цена газа выросла на 50 копеек/литр - до 15,44 и 15,49 гривни/литр соответственно, на ОККО газ подорожал на 40 копеек/литр, до 15,39 гривни/литр.

SOCAR продает газ в Киеве по 14,99 гривны/литр (+54 копейки/литр по сравнению с 21 августа), "БРСМ-Нафта" - по 15,19 гривни/литр (+75 копеек/литр).

Минимальные цены в столице предлагает "Авантаж" - 14,35 гривни/литр, за сутки они выросли на 1 гривню/литр.

Самые низкие цены автогаза по стране удерживает "Авиас" (13,43 гривни/литр), "Укрнафта" (13,49 гривни/литр) и "Надежда" (13,99 гривни/литр).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "Консалтинговой группы А-95" называют нехватку ресурса.

"Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тысяч тонн, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тысяч тонн. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор беспокойства рынка", - говорит аналитик "А-95" Артем Куюн.

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Лещенко, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордной цене - 28,9 тысячи гривень/тонна.

При том, что, по его словам, на прошлом аукционе цена составила около 17 тысяч гривень за тонну.