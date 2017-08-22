Глава Николаевской ОГА заявил о присутствии российских судов в украинском порту (видео)

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил о неодиночных случаях присутствия некоторых российских буксиров, барж и судов в украинском порту. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром", передает Inshe.Tv.

"Есть неодиночные случаи присутствия некоторых предприятий РФ. У меня есть информация, что определенные буксиры, баржи и суда работают в наших портах, которые принадлежат РФ", - заявил Савченко.

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По словам главы Николаевской ОГА, он предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту СНБО.

Также Савченко попросил содействия "Укроборонпрома", чтобы "поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ночью в Одесский морской торговый порт зашел танкер "Граф" под флагом России. Факт стоянки судна страны-агрессора зафиксировали журналисты