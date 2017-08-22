1 сентября в метро запустят новый поезд харьковского производства (фото)

Один из составов в харьковской подземке модернизировали. В нем обновили кабину машиниста, сделали межвагонные барьеры и планируют установить камеры видеонаблюдения, передает 057.ua. "Летом 2016 года был начат капитальный ремонт состава с заменой основных узлов. Уже осуществлено несколько пробных заездов ночью. Поезд состоит из 5 вагонов. Он будет курсировать по Холодногорской линии метрополитена", - рассказал директор харьковского метрополитена Стаматин Вячеслав.

Читайте такжеИз Харькова во Львов запускают автобусный рейсВ кабине был возобновлен интерьер, поскольку в старых поездах для машинистов не было предусмотрено комфортных условий. Также в ней произвели замену управления и установили специальные мониторы. Кроме того, в новом составе сделали резиновые межвагонные барьеры, которые не позволят экстремалам ездить между вагонами в метро.

В ближайшее время планируется установить камеры видеонаблюдения, которые будут находиться в кабине машиниста и около всех выходов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о затратах на ремонт поезда и планах на ближайшее время относительно обновления парка метрополитена.

"Первый состав был капитально отремонтирован за средства метрополитена, а также смежных производственных отечественных предприятий. На ремонт поезда потрачено 44 млн грн, а покупка нового поезда обходится от 200 до 250 млн грн. Новый состав начнет возить пассажиров с 1 сентября", - сообщил Кернес, добавив, что в ближайшие несколько лет планируется сделать 10 аналогичных составов.