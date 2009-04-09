Лугансктепловоз поставил железным дорогам Украины и России 4 тепловоза

В марте 2009 года холдинговая компания «Лугансктепловоз», несмотря на сокращённую рабочую неделю, отправила заказчикам 12 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог и две секции электровоза постоянного тока 2ЭЛ4 для «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК «Лугансктепловоз».

Как отметили в пресс-службе, кроме этого, производились запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнялись другие работы. В денежном выражении стоимость произведенной продукции составила 121,937 миллионов гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём производства вырос на 6,8%.

В то же время, как отметил председатель правления компании Виктор БЫКАДОРОВ, планы на дальнейшие месяцы пока не внушают оптимизма: только в апреле-мае ожидается подтверждение того, что ко второму полугодию будут заключены контракты на поставку подвижного состава украинским и российским железным дорогам. На сегодняшний день государство не вернуло предприятию 69 млн. гривен, из которых 53 млн. гривен – просроченная задолженность. При этом месячная зарплата без налогов составляет 8,5 млн. гривен.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод"(РФ).