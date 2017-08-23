Черниговский облсовет требует для украинцев адекватного растаможивания подержанных автомобилей из Европы

Депутаты Черниговского областного совета единогласно приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров по поддержке законопроектов УКРОПа № 5561 и № 5562, которые облегчат ввоз в нашу страну иностранных автомобилей, бывших в употреблении.

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С предложением поддержать эти документы во время сессии 22 августа выступил руководитель фракции УКРОПа, председатель Черниговской областной организации партии Андрей Виротченко.

"Принятие этих законопроектов позволит людям приобретать автомобили надлежащего качества по доступной цене. Также это увеличит поступления в бюджет и выведет автомобильную отрасль из тени. Во всех развитых странах машина – это не роскошь, а обычное средство передвижения. У нас же, к сожалению, не каждый может позволить себе такую покупку", – отметил Андрей Виротченко.

Депутаты Черниговского облсовета требуют от руководителей государства устранить социальное напряжение путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 о повышении ставки единого сбора, взимаемого в пунктах пропуска, и принятия законопроектов УКРОПа, которые помогут сформировать в Украине цивилизованный рынок автомобилей, бывших в употреблении.

"В случае принятия законопроекта № 4932 в редакции, согласованной профильным комитетом ВР, ситуация только ухудшится, а социальное напряжение возрастет. В частности, на территории Черниговской области у международных автомобильных пунктов пропуска неоднократно проходили акции протеста и митинги владельцев авто с иностранной регистрацией. Действия некоторых государственных органов и их должностных лиц, в том числе согласование этого законопроекта комитетом, будоражат общественность и подталкивают людей к новым митингам", – говорится в обращении Черниговского областного совета.

Справка. В законопроектах УКРОПа № 5561 и № 5562 предлагается продлить срок действия сниженных акцизов на импорт подержанных легковых машин до конца 2020 года, снять ограничения на их использование (год выпуска и экологический стандарт – любые, свободная продажа импортируемого транспортного средства) и заменить требование соответствия экостандартам на обязательный технический осмотр. Черниговский областной совет – двенадцатый в списке облсоветов, поддержавших эти законопроекты. Также за их принятие выступил ряд районных и городских советов.