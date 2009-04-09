ЮЗЖД проведет субботник

Юго-Западная железная дорога 11 апреля проведет «День окружающей среды». Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, в субботу железнодорожники будут убирать вокзалы и станции, на пассажирских и грузовых платформах, вдоль железнодорожных путей, в депо и т.д.

Железнодорожники обновят или заменят там, где это нужно, знаки безопасности, надписи, осмотрят исправность устройств электроснабжения, сигнализации и связи, очистят и отремонтируют системы водоотводов, пешеходные переходы через пути на станциях и переездах.

Вдоль путей работники ЮЗЖД вырубят кустарники, а на территории станций и вокзалов высадят деревья, кусты и цветы.

Ко дню окружающей среды Юго-Западная железная дорога совместно со специалистами санэпидстанций проведут встречи с представителями органов местной власти, предпринимателями, пассажирами и жителями прилегающих к железной дороге территорий, чтобы не допускать образования мусорников вблизи железной дороги.