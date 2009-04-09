ЮЗЖД назначила электричку Бобрик–Борщаговка-техническая

Юго-Западная железная дорога с 9 апреля 2009 года назначила пригородный электропоезд №6905 сообщением Бобрик – Борщаговка-техническая, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на данном участке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, электричка будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Бобрик в 5:47 и прибывая на станцию Борщаговка-техническая в 7:20.

Как отмечается в сообщении, в связи с введением новой электрички с 9 апреля 2009 года частично изменится расписание движения электропоезда № 6591 Нежин – Киев –Петровка. Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров быть внимательными и следить за изменениями в расписании движения поездов.