ЮЗЖД назначила электричку Бобрик–Борщаговка-техническая
13:24, 09 апреля 2009Транспорт/Связь
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Курсировать будет ежедневно
Юго-Западная железная дорога с 9 апреля 2009 года назначила пригородный электропоезд №6905 сообщением Бобрик – Борщаговка-техническая, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на данном участке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, электричка будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Бобрик в 5:47 и прибывая на станцию Борщаговка-техническая в 7:20.
Как отмечается в сообщении, в связи с введением новой электрички с 9 апреля 2009 года частично изменится расписание движения электропоезда № 6591 Нежин – Киев –Петровка. Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров быть внимательными и следить за изменениями в расписании движения поездов.
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