Началась реконструкция ВПП в аэропорту «Львов»

Сегодня дан старт реконструкции взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Львов». В торжественной церемонии, посвященной началу реконструкции, принял участие министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВИНСКИЙ, заместитель министра – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ, генеральный директор ООО «ПСП «Азовинтекс» Александр ТАРУТА заложили капсулу с посланием к потомкам, которая символизирует начало реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Львов».

«Сегодня мы являемся свидетелями торжественного события, которое действительно положит начало успешному развитию Львовского аэропорта. Еще год назад реконструкцию аэродрома Львовского аэропорта осложняло достаточно много существенных факторов. Но благодаря кропотливой работе Минтранссвязи Украины на сегодняшний день международному аэропорту «Львов» предоставлено свидетельство на право собственности на здания и сооружения, которые находятся на его территории", - сказал во время торжественной церемонии И.ВИНСКИЙ. По его словам, благодаря сотрудничеству Минтранссвязи с местной властью Львова уже получено 43 нотариально засвидетельствованных соглашений от жителей, проживающий на территории паев, которые попали в зону реконструкции аэродрома, на их обмен или продажу.

Как было отмечено во время открытия, проект реконструкции разработан Украинским государственным проектно-технологическим научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению Центральной службой «Укргосстройэкспертиза» Минрегионстроя.

Общая площадь искусственного покрытия, подлежащего реконструкции, составляет 376763 кв. м, в том числе – 180154 кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы, 59610 кв. м – рулежных дорожек и 136999 кв. м перронов. В целом на строительство планируется израсходовать 978,58 млн. грн. Ориентировочный срок строительства, по словам главы Минтранса, - 24 месяца.

Справка УНИАН. Город Львов входит в число четырех украинских городов, в которых будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2012.