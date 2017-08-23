Строительство метро на Виноградарь обойдется в 11 миллиардов гривень

Общая сметная стоимость строительства ветки столичного метро от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь будет стоить 11 млрд 186 млн 617, 638 тыс. грн (по состоянию на 01.03.2017 г.). Как передает корреспондент УНИАН, такая цифра указана в утвержденном распоряжением Киевской городской государственной администрации №1028 Технико-экономическом обосновании строительства участка метрополитена к массиву Виноградарь. Документ обнародован на официальном интернет-сайте киевской власти.

Отмечается, что непосредственно строительные работы требуют финансирования в объеме около 7,7 млрд грн, а оборудование, мебель и инвентарь будут стоить чуть больше 1,1 млрд грн. Еще 2,3 млрд грн предусмотрено на прочие расходы.

Согласно документу, длина линии метро от станции «Сырец» на массив Виноградарь составит 7,39 км. При этом отмечается, что линия будет строиться частично закрытым способом (длиной 1,3 км) и открытым (остальные 6,09 км).

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Согласно ТЭО, утверждено строительство 4 станций метро - 2 из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди.

Продолжительность всего строительства составит 107,5 месяцев (первая очередь - 36 месяцев, вторая - 32 и третья - 39,5 месяцев).

Рассчитано, что пропускная способность линии составит 40 поездов в час, а провозная способность - 34 тыс. пассажиров в час.

Документами предусмотрено, что электродепо Виноградарь будет строиться во время третьей очереди строительства. Площадь застройки составит около 43 тыс. кв. м и предусмотрена этажность корпусов - 1,2,3,8.

Общее количество лиц, которые будут работать на новой ветке метрополитена, составит 1385, из которых в депо - 1107 человек. В то же время указывается, что количество вновь созданных рабочих мест составит 660, из которых в депо - 486.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро в направлении микрорайона Виноградарь планируется начать в конце 2017 года.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" сообщили, что намерены построить станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь до конца 2019 года. Затем планируют приступить к строительству еще двух станций: «Маршала Гречко» и «Виноградарь».