Омелян готовит к передаче туркам в концессию аэропортов "Борисполь" и "Львов" - эксперт

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владимиром Омеляном ведут переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов Борисполь и Львов, считает журналист, эксперт Александр Дубинский. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Министр инфраструктуры Омелян готовится к дембельскому аккорду перед отставкой. По данным сайта dubinsky.pro он вдет переговоры с турками о передаче им в концессию аэропортов "Борисполь" и "Львов". Но проблема в том, что в концессию обычно отдают аэропорты, требующие серьезных инвестиций в инфраструктуру - но ни у аэропорта "Борисполь", ни у аэропорта "Львов" таких потребностей нет», - отметил Дубинский.

Журналист отмечает, что на сегодняшний день аэропорт «Борисполь» является прибыльным и демонстрирует хорошие финансовые результаты.

«Он входит в десятку госпредприятий с наибольшей валютной выручкой. В чем же смысл концессии и почему у Омеляна так рьяно опровергают переговоры с турками? Мои источники утверждают, что в данном случае идет речь о коррупционной сделке, в которой министр Омелян получает деньги, а турки - возможность замкнуть на свой основной хаб «Ататюрк» большую часть пассажиропотока "Борисполя" (сейчас это 8,5 млн человек в год)», - отмечает эксперт.

Как сообщали СМИ, во время отпуска в августе министр инфраструктуры Украины Владимир Оделян провел с представителями турецкой авиационной индустрии закрытые переговоры тносительно планов экспансии на украинский рынок.

По данным издания EUReporter, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропортом Ататюрк, Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global, Орхан Джошкун, а также заместитель председателя правления компании Turkish Airlines, Билал Экши.

Как сообщается со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, предположительно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь - в сфере транспортной инфраструктуре, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного министерства. Среди других вопросов - содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - Atlas Global, что должно стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправить транзитные потоки в турецкий аэропорт Ататюрк.

Стамбульский аэропорт Ататюрк является третьим в Европе по количеству обслуженных пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 млн. человек.