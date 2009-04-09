Отказ ВР принять Воздушный кодекс – «чистая политика»

Не принятие Верховной Радой Воздушного кодекса Украины министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ называет «чистой политикой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

«У Верховной Рады не было оснований не принять Воздушный кодекс Украины. Аргументы депутатов, которые отказались за него голосовать, абсолютно надуманные. Все это было очевидной чистой политикой депутатов, которых, по моему мнению, нужно отдельным списком тех, кто не голосовал, подать для людей, чтобы они знали, кто поддерживает антигосударственную политику», - заявил Й.ВИНСКИЙ.

Министр поинформировал, что воздушный кодекс прошел соответствующую экспертизу в европейских комиссиях «и отвечал всем стандартам и требованиям».

Как сообщал УНИАН, 31 марта т.г. парламент не утвердил Воздушный кодекс Украины. Кабинет Министров Украины одобрил Воздушный кодекс Украины в июне 2008 года.

Справка УНИАН. Воздушный кодекс Украины регулирует деятельность пользователей воздушного пространства Украины с целью удовлетворения интересов Украины и ее граждан и обеспечения безопасности авиации.

Действие Воздушного кодекса Украины распространяется на всех пользователей воздушного пространства Украины в части, их касающейся, как на территории Украины, так и за ее пределами, если законы страны пребывания пользователя не предусматривают иного.

Проект Воздушного кодекса Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 апреля т.г.