Реконструкцию взлетно-посадочной полосы во Львове закончат в 2010 г.

До конца 2010 года начатая сегодня реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Львов» будет завершена, называться это будет реконструкцией, хотя де-факто это будет новая посадочная полоса с новым современным оборудованием, на которую будет потрачено около 800 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что в этом году будут выполняться земляные работы, финансирование на которые предусматривается в размере 186 млн. грн. Взлетная полоса будет продолжена на 800 метров и будет принимать все типы самолетов, в том числе и «Боинг».

«Ровно через год - в конце марта - начале апреля 2010 года мы остановим аэропорт «Львов» на 4 месяца, и все полеты на это время будут перенесены в аэропорт Ивано-Франковска, который является ближайшим и оптимально приспособленным для приема пассажиропотока вместо аэропорта «Львов»», - проинформировал министр.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что параллельно с реконструкцией взлетно-посадочной полосы будет построен новый терминал пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час. «Будет оборудована несколькоуровневая автомобильная стоянка, также планируем реализовать первый в Украине проект сочетания аэропорта и железной дороги, запустив рельсовый автобус по железнодорожному пути», - отметил И.ВИНСКИЙ, подчеркнув, что «реально это будет новый аэропорт «Львов», в котором для истории останется только кабинет директора».

Вместе с тем И.ВИНСКИЙ сообщил, что на сегодня не определено, кто будет инвестором строительства терминала, отметив, что сейчас ведутся активные поиски «стратегических инвесторов».

Министр акцентировал, что его «голубой мечтой» является инвестор в образе ведущей мировой компании, которая поставит Львов «в одну линию с Франкфуртом, Варшавой и другими аэропортами мирового уровня».

И.ВИНСКИЙ также отметил, что города Львов, Киев, Донецк – это три опорные точки Украины, на базе которых Украина будет превращена в авиационное государство.

Отвечая на вопросы журналистов, какие гарантии Минтранссвязи в условиях нынешнего кризиса будет предоставлять потенциальным инвесторам, И.ВИНСКИЙ сказал, что «никто сегодня не поверит в гарантии, будем базироваться на законах Украины, опираться на нормативную базу. В целом И.ВИНСКИЙ оптимистично расценил перспективы преобразования международного аэропорта «Львов» «который раньше состоял из одной взлетной полосы, одного терминала и кабинета директора», в международный аэропорт, отвечающего всем мировым требованиям.

В свою очередь директор международного аэропорта «Львов» Александр ЗАГРЕВА не отверг возможности, что после закрытия на 4 месяца Львовского аэропорта, кроме аэропорта в Ивано-Франковске, будет привлечен еще один аэропорт. «Ивано-Франковск не будет иметь в полном объеме мощностей принять пассажиропоток, который добавится из нашего аэропорта, поэтому мы определяемся еще с одним базовым местом. Также хочу отметить, что пассажиропоток Львовского аэропорта в 2008 году вырос на 100 тыс. по сравнению с предыдущим 2007 годом. Количество рейсов в неделю также увеличилось и составляет на 20 рейсов больше, чем в соответствующий период прошлого года», - проинформировал А.ЗАГРЕВА.