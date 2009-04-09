Участие японцев в строительстве метро пока не подтверждено

Мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО заявляет, что у него пока нет документального подтверждения участия японских инвесторов в строительстве городского метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КУЛИЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

«Сколько уже рассказали о днепропетровском метрополитене, как его построят за японские деньги! Но у меня никакого документа по данному поводу нет», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

По его словам, сейчас «мы делим шкуру неубитого медведя». Мэр Днепропетровска заметил, что капиталисты хорошо подсчитают, прежде чем вкладывать инвестиции.

И.КУЛИЧЕНКО сказал, что сегодня власти Днепропетровска еще не знают, сколько же выделит денег правительство Украины на строительство метрополитена в текущем году.

Мэр также сообщил, что городской совет Днепропетровска отозвал свое ранее принятое решение о согласии принять в коммунальную собственность дирекцию строительства метрополитена до создания механизма финансирования работ.

По словам И.КУЛИЧЕНКО, город находится на этапе «очередной угрозы» остановки строительства Днепропетровского метро.

Он заявил, что в ближайшее время надо решить вопрос о финансировании строительства метро не за счет Стабилизационного фонда, а за счет общих доходов Госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 28 марта т.г. премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина привлечет японскую компанию «Мицубиси хэви индастриз» к строительству метрополитенов в Донецке и Днепропетровске.

Говоря о результатах своего визита в Японию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мы договорились с одной из японских компаний «Мицубиси хэви индастриз», что они внимательно изучат два проекта строительства метро в Донецке и Днепропетровске, и мы сможем начать комплексный проект, который позволит в конечном итоге эти два города обеспечить метрополитеном».

По ее словам, вопрос строительства метрополитенов в двух городах не решался в течение последних 17 лет. «17 лет независимости Украины говорят о метро в Донецке и в Днепропетровске. То денег нет, то желания нет, то сил нет, то власти нет. Чего-то все время нет», - подчеркнула премьер-министр, отметив при этом, что все вопросы, касающиеся реализации этих проектов будут решены сбалансированно.