Из Киева запустили второй поезд в Польшу

Укрзализныця запустила дополнительный поезд Интерсити до Перемышля. Об этом сообщает заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ Александр Красноштан в Facebook.

"В первый рейс отправился новый поезд Интерсити+ Киев-Перемышль по маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Теперь жители этих городов получили удобную возможность путешествовать в ЕС", - написал он.

Стоимость проезда в поезде №715/716 до Перемышля составляет:

из Киева 676 грн - в первом классе, 478 грн - во втором;

из Винницы: 526 грн - в первом классе, 370 грн - во втором;

из Хмельницкого 451 грн - в первом классе, 322 грн - во втором;

из Тернополя 370 грн - в первом классе и 265 грн - во втором классе.

Как сообщалось, первый скоростной поезд Интерсити сообщением Киев – Перемышль начал курсировать 23 декабря 2016 года.