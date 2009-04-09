Рынок мобильных телефонов «отбеливается»

17:46, 09 апреля 2009
Транспорт/Связь
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Сообщил Макаренко

По словам председателя государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО, сегодня уже можно говорить о частичном выведении рынка мобильных телефонов из тени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что в борьбе с нелегальным ввозом в Украину мобильных телефонов Гостаможслужба тесно сотрудничает с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС). В частности, вчера прошло совместное совещание, на котором был определен порядок обмена информацией между структурами.

По словам А.МАКАРЕНКО, уже сегодня можно говорить о первых позитивных результатах такого сотрудничества.

«Мы уже сейчас ощущаем первые результаты регулирования данного вопроса. В январе месяце, я говорю только о легальном обороте, мы понимаем, что сегмент черного контрабандного ввоза в Украину мобильных телефонов еще очень и очень серьезный и это проблема, но в январе, по данным Гостаможслужбы, было ввезено 2,7 тыс. мобильных телефонов, в феврале – 86 тыс., в марте - 112 тыс. мобильных телефонов. Для примера, в марте 2008 года в Украину ввезено - 29 тыс. мобильных телефонов. То есть, рынок ввоза мобильных телефонов в Украину, я это констатирую, отбеливается» - сказал А.МАКАРЕНКО.

При этом он подчеркнул, что сегодня нельзя допустить ситуации, когда увеличение таможенной стоимости мобильных телефонов будет заставлять операторов рынка уходить в тень.

«Мы видим, что без контроля Гостаможслужбы, без взаимодействия с НКРС мы опять этот рынок можем потерять. Почему? Потому что в результате повышения уровня таможенной стоимости на мобильные телефоны в 2008 году их было ввезено только 672 тыс. При этом по оценке экспертов фактический объем ввезенных мобильных телефонов составил от 4-6 млн.» - отметил А.МАКАРЕНКО.

Справка УНИАН. С 28 марта вступили в силу новые Положение о ввозе из-за границы мобильных телефонов и Порядок их реализации: решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств» и решение НКРС №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств». Согласно этим решениям, при законном ввозе и реализации мобильных телефонов, после вступления в силу этих решений НКРС, коды IMEI должны быть зарегистрированы в базе данных УГЦР. Кроме того, такую информацию должны предоставить о телефонах, работающих в сети, операторы мобильной связи.

Согласно недавно зарегистрированному решению НКРС от 12.03.2009 г. №1398 (зарегистрировано в Минюсте 02.04.2009 г. под №297/16313) «Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживание и эксплуатации», оператор, в случае отсутствия после 30.07.2009 г. кода IMEI терминала абонента, по которому предоставляются телекоммуникационные услуги, в обобщенной базе данных кодов IMEI терминалов, должен уведомить абонента об отключении его терминала, предоставив абоненту возможность решить проблему (услуги могут на такой терминал оказываться не более трех месяцев).

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