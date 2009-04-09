Доход компании ТСУ вырос на 76%

Доход (выручка) от реализации услуг оператора мобильной связи в стандарте CDMA ЗАО «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) вырос в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, на 76% и составил 210,56 млн. грн. (с НДС). Об этом говорится в финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Чистая прибыль компании в 2008 году составила 35,8 млн. грн., в 2007 году компания имела чистый убыток в размере 247,8 млн. грн.

Не покрытый убыток, по состоянию на 31.12.2008 г., составляет 229,6 млн. грн.

Капитальные инвестиции компании ТСУ в 2008 году составили 326,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания ТСУ оказывает услуги сотовой мобильной связи в стандарте CDMA-800, количество абонентов компании на конец 2008 года составляло, по данным Ассоциации операторов CDMA Украины, 257,9 тысяч.

Основными акционерами компании ТСУ, по состоянию на 7 ноября 2008 г., являлись компании "БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ КОРП." (Панама), "ЭПИЛМОР БИЗНЕС КОРП." (Панама), ООО "ЭЛИДОР" (Днепропетровск), ООО "ФОРТОН ЛТД" (Днепропетровск) – всем принадлежит по 24.98% пакета акций ТСУ.