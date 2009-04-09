Logitech перевела свое представительство в Украине

Компания Logitech (Швейцария) перевела свое представительство в Украине в зону ответственности России и СНГ. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь Украина входит в состав региона России и стран СНГ. Объединение в единую структуру с представительствами России и стран СНГ открывает новую степень интеграции и, как следствие, – новые возможности ведения бизнеса, что особенно ощутимо в период экономического спада», - отмечается в сообщении.

Руководитель отдела продаж украинского подразделения компании Максим ПРАЗДНИКОВ назначен менеджером по продажам для всего региона СНГ и России. Непосредственным начальником М.ПРАЗДНИКОВА становится Роман МОНИН, региональный директор по России и странам СНГ.

Справка УНИАН. Компания Logitech, основанная в 1981 году, занимается разработкой, производством и продажами персональных периферийных устройств, которые позволяют пользователям эффективно работать, играть и общаться в цифровом мире. Logitech International – это зарегистрированная в Швейцарии открытая акционерная компания, акции которой котируются на Швейцарской фондовой бирже (LOGN) и на бирже Nasdaq (LOGI) в США.