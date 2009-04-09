Закон о государственно-частном партнерстве привлечет инвесторов

Принятие закона о государственно-частном партнерстве поспособствует привлечению инвесторов в строительство объектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время брифинга.

По ее словам, сегодня ни одна форма сотрудничества инвестора с государством не сработала эффективно – аренда предприятия, инвестиционные договора, форма совместной деятельности, раздел продукции.

В то же время все проекты, которые будут реализовываться согласно закону о государственно-частном партнерстве, должны предусматривать серьезные инвестиции в коммунальные предприятия, которые показывают самые худшие результаты деятельности, дороги, инфраструктурные проекты, а также в строительство объектов к Евро-2012.

«Это одна из серьезных реформ (государственно-частное партнерство - УНИАН) новой экономической политики, которую мы должны сегодня делать теми темпами, которые годами не происходили в нашей стране», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат отметила несколько принципов, заложенных в законе. Согласно документу, на объекты, которые не подлежат приватизации, привлекается частный партнер с гарантиями того, что объект не может быть передан в частную собственность. Объект должен остаться в государственной собственности. Все объекты, которые будут созданы, также будут принадлежать государству – они не будут подлежать банковским залогам. «Все эти проекты должны проходить на конкурсной основе», - говорит депутат. Вместе с тем, ответственность за деятельность инвесторов будет разделена между ними и государством.

Главам профильного комитета отметила, что контролирующий орган будет подчиняться Кабинету Министров и контролировать все проекты, выполнение всех инвестиционных условий.

«Насколько мы сможем в этой жесткой борьбе за инвесторов победить, насколько сможем создать конкурентные условия, убрать барьеры, настолько мы сможем привлечь мировой потенциал инвестиций в нашу страну», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время она отметила, что в проекте закона существуют спорные моменты, и высказала надежду, что ко второму чтению в Верховной Раде проект можно будет детализировать. Кроме того, глава парламентского комитета отметила возможность невосприятия закона со стороны депутатов, поскольку он закладывает новые принципы государственно-частного партнерства.

Законопроект прошел рассмотрение в парламентском комитете и, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, уже на следующей неделе его может рассмотреть Верховная Рада.