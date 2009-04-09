«Укрзализныця» назначила 33 дополнительных поезда
19:34, 09 апреля 2009Транспорт/Связь
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На Пасху и майские праздники
Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам.
Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», состоянием на 9 апреля к расписанию дополнительно включено 33 поезда.
В частности, Львовская железная дорога и Южная железная дорога назначили по 5 поездов, Юго-западная железная дорога – 8 поездов, Приднепровская – 7 поездов, Одесская и Донецкая железные дороги – по 4 поезда.
Кроме того, 9 поездов (два из них транзитные) назначили российские железные дороги.
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