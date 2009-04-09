«Укрзализныця» назначила 33 дополнительных поезда

Железные дороги Украины продолжают назначать дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», состоянием на 9 апреля к расписанию дополнительно включено 33 поезда.

В частности, Львовская железная дорога и Южная железная дорога назначили по 5 поездов, Юго-западная железная дорога – 8 поездов, Приднепровская – 7 поездов, Одесская и Донецкая железные дороги – по 4 поезда.

Кроме того, 9 поездов (два из них транзитные) назначили российские железные дороги.