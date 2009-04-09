ОЖД получила еще один новый электровоз

Одесская железная дорога получила еще один электровоз производства ОАО «ХК Лугансктепловоз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД, это уже второй электровоз, принятый в этом году на баланс локомотивным депо «Котовск», которое на сегодня является базовым для эксплуатации и ремонта новых магистральных грузовых электровозов серии 2ЭЛ5 и 2ЭСК5 (производства Новочеркасского электровозостроительного завода, Российская Федерация). Электровозы 2ЭЛ5 и 2ЭСК5 были созданы для замены устаревшего тягового подвижного состава ВЛ80. Всего на балансе локомотивного депо «Котовск» теперь находится 28 электровозов новой серии.

По словам начальника технического отдела службы локомотивного хозяйства Одесской железной дороги Евгения ШАРАПИЕВА, новые электровозы имеют выгодные характеристики, что позволяет не только увеличить вес поездов, но и существенно улучшит условия труда локомотивной бригады.

Электровоз состоит из двух секций, оснащенный микропроцессорной системой управления и диагностики для ручного и автоматического режимов, а также термоэлектрическими кондиционерами вместо печного отопления, как в электровозах ВЛ80. Имеет кабину управления с унифицированными пультами управления, которые отвечают современным требованиям эргономики, и обеспечивает экономию электроэнергии до 11% сравнительно с ВЛ80.