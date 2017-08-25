На дорожные работы в этом году выделят более 20 миллиардов - Гройсман

Общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ, в этом году превысил 20 миллиардов гривень, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет более 750 километров.

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Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, по его словам, на 40 тысяч километров дорог сделан ямочный ремонт.

"Каждую неделю мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем восстановленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - отметил Гройсман.

Один из таких проектов, по его словам, дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, и согласно сообщению пресс-службы, должны закончиться через 3-4 года.

"Мы последовательно выполняем поставленную задачу по увеличению финансирования сектора инфраструктуры и по повышению качества дорог. Через 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом. Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Гройсман и добавил, что каждая гривня, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 гривни прироста ВВП государства.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. На 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.