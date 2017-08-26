Россия перекроет Керченский пролив для судов на некоторое время

РФ планирует планирует перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 до 31 августа 2017 года из-за строительства Керченского моста. Об этом сообщается на сайте контролируемой Россией администрации морских портов Черного моря.

Читайте такжеУкраина готовит иск к России из-за убытков от строительства Керченского моста

"Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавания всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив" в запрещенном районе в районе строительства Транспортного перехода через Керченский пролив" в акватории Керченского пролива", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, перекрыв Керченский пролив при строительстве моста на Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничение в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины 160 метров", - заявили в министерстве.