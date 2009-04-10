Винский: ж/д тарифы для ГМК и химпрома снизят до уровня марта

Тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности будут снижены до уровня марта т.г. после опубликования соответствующего постановления Кабинета Министров.

Об этом УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что до того момента за перевозку грузов будет взиматься тариф, который начал действовать с 1 апреля т.г.

«Как только постановление правительства будет опубликовано и вступит в силу, тарифы снова будут такими, как были до 1 апреля», – сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 8 апреля т.г. принял решение о продлении срока действия нормы, согласно которой устанавливается нулевая целевая надбавка на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности, до 1 июля 2009 года. Об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Кроме того, согласно принятому решению Кабмина, для предприятий ГМК и химпрома до 1 июля не будут повышаться тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

9 апреля член Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Константин ТЕЛИЧКО сообщил, что НКРЭ рассмотрит вопрос продления моратория на рост розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности после получения официальных рекомендаций Кабинета Министров Украины.

“Я слышал об этом (о рекомендации Кабмина продлить мораторий – УНИАН), но я еще документа не видел. Как только будет опубликован документ, комиссия рассмотрит этот вопрос”, – сказал он.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, каким образом регламентируются вопросы установления розничных тарифов после истечения срока моратория 31 марта, К.ТЕЛИЧКО сказал: “Постановление о продлении моратория на первый квартал было принято 15 января. Сейчас аналогичная ситуация, мы можем это сделать”.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины с 1 октября 2008 года и до конца прошлого года установил нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, используемый для технологических нужд предприятиями горно-металлургического комплекса и химпрома.

Об этом говорится в тексте доработанного постановления Кабмина №925 о мерах по стабилизации ситуации в ГМК и химпроме, одобренном на заседании правительства 14 октября 2008 г.

Согласно документу, НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Минтранссвязи, Минэкономики и Минфину было поручено с 1 октября и до конца 2008 года приостановить повышение тарифов на грузовые перевозки для предприятий ГМК и химпрома.

21 ноября 2008 г. министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ сообщил, что Кабмин продлил действие постановления №925 до конца следующего года (2009 г. – УНИАН).

2 апреля 2009 г. в пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что с 1 апреля т.г. утратили силу скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий горно-металлургического и химического комплексов, которые были установлены до этой даты постановлением Кабинета Министров Украины №925 (от 14 октября 2008 г.).