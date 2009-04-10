АНТК им. Антонова участвует в LAAD-2009

Государственное предприятие «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в период с 14 по 17 апреля текущего года представит ряд своих современных проектов на авиационной выставке LAAD-2009 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

Самолеты Ан хорошо известны в регионе. Более 260 пассажирских самолетов Ан-24 и Ан-28, транспортных Ан-26 и Ан-32 и легких многоцелевых бипланов Ан-2 работают сегодня в странах Латинской Америки.

АНТК предлагает странам региона ряд новых машин, способных эффективно выполнять широкий спектр задач, успешно работая в природно-климатических условиях стран Латинской Америки.

На выставке будут представлены новые варианты многоцелевого семейства Ан-74, в том числе морской патрульный. Он разработан для выполнения с высокой эффективностью широкого спектра задач, включая воздушное и морское патрулирование, проведение поисково-спасательных операций, электронную и радиоразведку, определение загрязнений морской поверхности. При необходимости лайнер может быть легко переоборудован для перевозки людей, эвакуации больных и раненных. Грузовая кабина объемом более 50 куб. м, высокомеханизированный люк-рампа и развитые бортовые погрузочные устройства позволяют выполнять автономную погрузку-выгрузку и перевозку широкого спектра грузов, а также ее воздушное десантирование.

Новый транспортный вариант Ан-74 может доставлять различные грузы, в том числе военного назначения, общей массой до 10 тонн. Для облегчения погрузки стандартных контейнеров и поддонов в кабине установлено рольганговое оборудование.

Эффективно дополнить воздушный парк авиакомпаний сможет турбовинтовой Ан-140. К числу его преимуществ относится способность эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. Потенциал, заложенный в конструкцию Ан-140, позволяет создать на его основе целое семейство самолетов различного назначения. АНТК им. Антонова совместно с партнерами по программе проработал ряд новых вариантов Ан-140, в том числе метеоразведки, охраны прибрежной экономической зоны, аэрофотокартографии, тушения пожаров, поиска и спасения на суше и в воде, разведки природных ресурсов и мониторинга, решения срочных задач МЧС, а также грузовых и грузо-пассажирских самолетов.

Принимая участие в выставке LAAD-2009, АНТК им. Антонова намерен провести также ряд переговоров с представителями авиационных предприятий Латинской Америки, чтобы обсудить возможные направления сотрудничества, в том числе по созданию новых типов авиационной техники.