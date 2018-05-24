Авиавласть пойдет на уступки, или аэропорты предоставят скидки крупным клиентам?

Государственная авиационная администрация в течение месяца планирует разработать схему предоставления скидок в аэропортах для авиакомпаний с учетом объема перевозки. Попробуем разобраться во всех «за» и «против»…

Принцип скидок

По словам заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации Александра Давыдова, на сегодня система сборов в аэропортах представляет собой схему с установленными Министерством транспорта и связи тремя параметрами: сбор за взлет/посадку, пассажирский сбор и сбор на авиабезопасность. «Этот тариф регулируется и определяется приказом министерства. Но нет стимула роста для авиакомпаний, то есть, одна компания летает три раза в неделю, а другая выполняет 20 рейсов в сутки. Есть разница, поэтому должна быть дифференциация», – подчеркивает А.Давыдов.

При этом он отмечает, что на сегодняшний день главный аэропорт страны – «Борисполь» вообще не предоставляет скидки, а руководители других аэропортов имеют возможность предоставлять скидку до 30%. «Но они никогда этим не пользуются, потому что всегда к нам приходят и говорят: «Почему ты нам дал такую скидку, на каком основании?», – говорит глава авиационного ведомства, поясняя, что, предоставив скидку, не отобьешься от любопытства контролирующих органов.

В связи с этим, подчеркивает замминистра, необходимы четкие правила, которые бы учитывали, что «авиакомпания, которая осуществляет много перевозок, в зависимости от количества и объемов, может иметь определенную скидку в аэропорту». Причем эти скидки должны быть зафиксированы на уровне министерства, а не аэропорта. По словам А.Давыдова, кроме скидок за объемы перевозки пассажиров, авиакомпаниям также следует предоставлять скидки за выполнение рейсов на новых самолетах украинского производства, за выполнение социальных рейсов – между областями и т.п.

Исходя из этой логики, к примеру, «Аэросвит» может получить значительные поощрения – как крупнейший авиаперевозчик в стране. Кроме того, он станет первой авиакомпанией, использующей Ан-148.

Госавиаадминистрация планирует завершить разработку скидочной программы в течение месяца, а затем выставить ее для обсуждения, а как заключительный аккорд понадобится согласование Минэкономики и Минюста.

Как у них и как у нас...

На подобных принципах работают аэропорты в Европе. Там предоставляются скидки базовым компаниям, которые обеспечивают максимальные объемы пассажиров в аэропорту. При этом в Украине, случись такое, скидки получат 3-4 крупнейшие авиакомпании. Есть и другая сторона медали – скидочный принцип станет стимулом увеличения объемов перевозок остальными авиаперевозчиками, а может… привести к банкротству мелкие компании.

Есть в этом механизме и житейский интерес. Снижение ставок в аэропортах сократит расходы авиакомпании, а там, глядишь, и стоимость авиабилета. В Украине ставки в аэропортах достаточно высокие, причем даже в тех, которые не могут похвастаться своей инфраструктурой. Впрочем, в нашей стране «задрать нос» может только «Борисполь».

К примеру, аэропорт «Киев» (Жуляны), у которого один, простите за колкость, «побитый» трап, даже с учетом своего столичного расположения не смог привлечь низкобюджетного перевозчика «Визз Эйр» (который априори, как низкобюджетный, летает не в центральные, а региональные аэропорты). И все потому, что при существующих тарифах в «Жулянах» лоу-костерам выгоднее летать в недешевый «Борисполь». Отметим конечно, что взлетная полоса в «Жулянах» ко времени выхода низкобюджетников на рынок Украины не была приспособлена к самолетам Airbus… Однако, она уже реконструирована, на днях приняла демонстрационный рейс Airbus, но заявлять о смене аэропорта базирования «Визз Эйр» не торопится.

По словам члена совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталии Казмер, авиакомпания ждет информации о том, какими будут тарифы в «Жулянах” после реконструкции. Конечно же, утверждая, что “Визз Эйр” ратует не только за себя и от скидок станет хорошо всем авиакомпаниям, госпожа Казмер лукавит. Ведь не каждый может позволить себе активно наращивать объемы и получать новые самолеты. А зная менталитет украинцев, разве можно надеяться, что после реконструкции «Киев» согласится принимать самолеты по тарифам со скидками?

Есть еще один вопрос. Возможно, низкобюджетные авиакомпании, которые, как уверяют в Госавиаадминистрации, несмотря на кризис, по прежнему рвутся в Украину, вместо «Жулян» предпочтут low-cost терминал в аэропорту «Борисполь»?.. Его планируется построить к концу этого года. С другой стороны, на днях гендиректор «Борисполя» Борис Шахсуваров обмолвился, что, мол, тарифы на обслуживание в нем будут соизмеримы с тарифами в терминале «В».

В любом случае, говорить о том, что авиакомпании таки получат скидки, рано. Во-первых, отечественным аэропортам, с учетом их плачевного состояния, необходимы деньги на развитие. А где их взять, как не за счет тарифов? С другой стороны, даже министр транспорта Иосиф Винский очень осторожно комментирует ситуацию. Он не против предоставления скидок компаниям, которые перевозят более миллиона пассажиров. С другой стороны, он подчеркивает необходимость соблюдения баланса. То есть, если авиакомпании получают скидки, то что достается аэропортам? Вот этим на протяжении месяца, по-видимому, и будет заниматься Госавиаадминистрация – поиском баланса интересов. Вот только, по силам ли эта задача? Ведь каковы бы ни были ставки, они будут казаться высокими для перевозчика и недостаточными – для аэропорта.

Кроме того, стоит помнить, что только в прошлом году аэропортовые сборы в Украине были повышены на 30% в «Борисполе» на международных рейсах (до 17 долл. за 1 пассажира) и на 25-50% и выше в региональных аэропортах (до 11-15 долл.).

Кира Матвеева (УНИАН)