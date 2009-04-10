ЮЖД сократила перевозки грузов

В январе-марте 2009 года Южная железная дорога сократила перевозки грузов по сравнению с тем же периодом 2008 года на 16,2% до 6,025 млн. тонн.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе ЮДЖ.

Так, в январе-марте перевозки железной и марганцевой руды составили 1,948 млн. тонн, что на 11,1% меньше, чем в январе-марте 2008 года.

При этом перевозки зерна и продуктов перемола составили 1,851 млн. тонн, что в 3,1 раза больше, чем в январе-марте 2008 года.

Напомним, в 2008 году Южная железная дорога сократила перевозки грузов на 8,4% по сравнению с 2007 годом до 31,641 млн. тонн.